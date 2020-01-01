Tuyau de descente, gouttière, chêneau en fonte

Les tuyaux de descente, gouttières et chéneaux en fonte sont plébiscités pour leur robustesse, leur longévité et leur résistance aux chocs. Utilisés aussi bien pour les bâtiments anciens que pour les constructions contemporaines à forte exigence, ils offrent une solution fiable pour l’évacuation des eaux pluviales. La fonte résiste aux variations climatiques, aux UV, aux agressions mécaniques et à la corrosion, garantissant une durabilité exceptionnelle. Esthétiques et souvent utilisés en restauration patrimoniale, ces éléments conservent un cachet traditionnel tout en répondant aux normes actuelles. Leur pose nécessite un outillage adapté, mais assure une installation stable et sécurisée. Retrouvez ici une sélection de produits professionnels en fonte, parfaitement adaptés aux chantiers durables et exigeants.