Tuyau de descente, gouttière, chêneau en PVC

Légers, économiques et faciles à poser, les tuyaux de descente, gouttières et chéneaux en PVC sont une solution très répandue pour l’évacuation des eaux pluviales. Résistant aux UV, à la corrosion et aux chocs, le PVC convient aussi bien aux maisons individuelles qu’aux bâtiments collectifs ou agricoles. Il se décline en plusieurs coloris et diamètres pour s’adapter aux besoins esthétiques et techniques de chaque chantier. Grâce à des systèmes d’assemblage simples (emboîtement, collage), les éléments en PVC permettent une installation rapide et étanche, idéale en construction neuve ou en rénovation. Ce matériau est également apprécié pour son bon rapport qualité/prix et sa faible maintenance. Retrouvez ci-dessous une sélection de solutions professionnelles pour assurer une gestion efficace et durable des eaux de pluie.