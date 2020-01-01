Tuyau de descente, gouttière, chêneau en zinc

Les tuyaux de descente, gouttières et chéneaux en zinc sont des éléments incontournables pour une gestion efficace et durable des eaux pluviales. Le zinc, matériau traditionnel du bâtiment, est reconnu pour sa résistance à la corrosion, sa longévité (jusqu’à 50 ans) et sa patine naturelle qui protège et valorise les ouvrages au fil du temps. Utilisés en construction neuve comme en rénovation, ces éléments assurent une évacuation optimale des eaux de toiture tout en s’intégrant harmonieusement à l’architecture. Faciles à assembler, compatibles avec divers accessoires et disponibles en différents diamètres, les solutions en zinc répondent aux exigences des professionnels du BTP. Retrouvez ci-dessous une sélection de produits techniques en zinc, fiables et durables pour vos projets de couverture et d’évacuation.