Vente, pose et restauration tous parquets

La vente, pose et restauration de parquet répond aux besoins des professionnels souhaitant allier esthétisme, confort et fiabilité. Ce service couvre la fourniture de parquets massifs, contrecollés, flottants ou exotiques, incluant la restauration complète (ponçage, vitrification, huilage), la mise en œuvre traditionnelle ou technique. Grâce à plus de 20 ans d’expertise, les équipes spécialisées interviennent sur Paris et sa région avec un showroom dédié, des diagnostics personnalisés sur site et des conseils matériaux adaptés à chaque projet. Cette prestation complète vous garantit un sol durable, un rendu uniforme et une conformité aux normes de performance. Consultez notre réseau de professionnels experts pour tous vos besoins concernant tous types de parquet.