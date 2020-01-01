Le ventilo-convecteur est un équipement polyvalent apprécié dans les bâtiments tertiaires, les logements collectifs et les établissements recevant du public. Il permet à la fois de chauffer et de rafraîchir les espaces grâce à un système d’échange thermique couplé à une ventilation. Compact, réactif et souvent silencieux, il s’adapte aux contraintes des chantiers en neuf comme en rénovation. Les modèles récents offrent des fonctionnalités avancées : pilotage intelligent, filtration de l’air, fonctionnement multisaison. Solution efficace pour améliorer le confort thermique tout en optimisant la consommation énergétique, le ventilo-convecteur répond aux exigences des professionnels du BTP. Découvrez ici les solutions disponibles.