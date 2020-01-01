Véranda, verrière et serre

Les vérandas, verrières et serres sont des structures vitrées qui enrichissent l'enveloppe du bâtiment en apportant lumière naturelle et confort thermique. La véranda, extension attenante à l'habitation, crée une pièce de vie supplémentaire utilisable toute l'année grâce à une isolation performante et des matériaux comme l'aluminium ou le bois. La verrière, quant à elle, est une structure vitrée légère, souvent en acier, qui sert d'élément décoratif ou de cloison intérieure, favorisant la luminosité et l'esthétique industrielle. La serre, principalement destinée à la culture des plantes, est une construction vitrée indépendante ou adossée, offrant un microclimat propice à la croissance végétale. Sur cette page, les professionnels du BTP trouveront une sélection de vérandas, verrières et serres adaptées aux projets résidentiels ou tertiaires, alliant design, fonctionnalité et performance énergétique.