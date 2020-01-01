Le vernis pour protection provisoire pelable est une solution idéale pour protéger temporairement les surfaces lors de chantiers, transports ou opérations de maintenance. Appliqué sur des vitrages, métaux, plastiques ou stratifiés, il forme un film souple et résistant qui se retire facilement sans laisser de résidus. Il préserve les supports des rayures, projections, poussières ou produits chimiques légers, tout en assurant un retrait rapide en fin de travaux. Utilisé dans l’industrie, le bâtiment ou la rénovation, ce vernis pelable limite les dommages et les frais de remise en état. Les professionnels du BTP l’adoptent pour sécuriser les finitions sensibles pendant les phases critiques. Consulte ici les solutions adaptées à tes besoins de protection temporaire.