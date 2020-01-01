Vêtement de chantier

Les vêtements de chantier sont conçus pour assurer la sécurité, le confort et la durabilité dans les conditions exigeantes du BTP. Cette famille regroupe des vestes et pantalons haute visibilité, combinaisons, bleus de travail, softshells, gilets multipoches, polaires ou encore bermudas et accessoires (bonnets, casquettes, protections UV). Conformes aux principales normes du secteur, ces tenues protègent contre l’abrasion, les intempéries, les projections ou les risques mécaniques.

Pensés pour la mobilité et la résistance, ces vêtements intègrent des renforts, des coutures solides, des tissus techniques respirants et des rangements pratiques. Adaptés aux différents métiers du chantier, ils allient visibilité, ergonomie et robustesse pour accompagner les professionnels au quotidien. Choisis pour leur fiabilité, ils favorisent des conditions de travail optimales.