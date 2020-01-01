Vitraux, verre de couleur

Les vitraux et verres de couleur sont des éléments verriers décoratifs utilisés pour créer des jeux de lumière et d’ambiance dans les espaces architecturaux. Qu’il s’agisse de vitraux traditionnels au plomb, de verres colorés teintés dans la masse ou de compositions modernes, ces produits valorisent les intérieurs comme les façades. Ils sont utilisés dans les bâtiments religieux, les établissements publics, les logements de caractère ou les projets d’architecture contemporaine. En plus de leur esthétique, certains modèles peuvent intégrer des fonctions isolantes, sécuritaires ou acoustiques. Disponibles dans une large palette de teintes, formes et motifs, ils permettent de personnaliser chaque projet avec une forte valeur ajoutée. Parcourez les produits disponibles pour donner vie à vos créations verrières.