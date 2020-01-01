La vitrerie constitue un maillon essentiel des projets de construction et de rénovation pour les professionnels du bâtiment : elle englobe les produits verriers tels que les vitrages isolants, de sécurité, acoustiques ou décoratifs, ainsi que les façades, cloisons et garde-corps vitrés. Ces solutions techniques jouent un rôle déterminant dans le confort thermique, la performance énergétique, la sécurité, et l’esthétique des bâtiments résidentiels, commerciaux et tertiaires.

Nos références incluent des vitrages double ou triple, à contrôle solaire, anti-effraction (verre feuilleté, trempé), et des options anti-bruit. Toutes répondent aux exigences RT 2012/RE 2020, aux réglementations de sécurité (normes EN 12600, EN 356) et peuvent être personnalisées : formes sur-mesure, fixations invisibles, traitements décoratifs ou fonctionnels comme la protection UV.

Grâce à des ensembles vendus prémontés avec cadres et joints techniques, la mise en œuvre se fait rapidement, avec une étanchéité maîtrisée et une pose aisée. Parcourez notre sélection pour découvrir des solutions vitrées efficaces, alliant isolation, sécurité et design, parfaitement adaptées à vos projets.