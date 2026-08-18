Matériel et outillage pour chantier

Conteneur à fond ouvrant
Il est conçu pour le transport ou l’évacuation de matériaux, gravats.Il peut être muni d’un anneau central pour la préhension par grue.Sa charge utile est de 2 tonnes. Préhension par chariot élévateur...
Thématique du 13 juin au 26 juin
Il est conçu pour le transport ou l’évacuation de matériaux, gravats.Il peut être muni d’un anneau central pour la préhension par grue.Sa charge utile est de 2 tonnes. Préhension par chariot élévateur...
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