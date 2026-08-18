Salle de Bains

Foret Béton Multi-taillant Grand diamètre : ROCKbeaver
Foret 3 taillants puissant pour des perçages dans le béton et les matériaux de construction d'un diamètre 16 à 42 mm. Existe en emmanchement SDS-plus et SDS-max.
Thématique du 24 novembre au 8 décembre
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Les disques diamant Berner sont de très haute qualité et novateurs. Ils sont fabriqués avec une tôle en acier trempé et des segments synthétiques qui autorisent des coupes nettes, rapides et précises dans...
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