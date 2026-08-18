Salle de Bains

Elysium
Le design ELYSIUM est une nouvelle série de baignoires simples ou balnéo, parois douche et cabines multifonctions haut de gamme. Notre objectif : offrir les meilleures solutions aux consommateurs en garantissant...
Thématique du 13 décembre au 5 février
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Avec Hansastela, HANSA a conçu une gamme de robinetteries qui reprend le thème d’un monde « expérimentant l’eau ». La conception minimaliste mais très harmonieuse de Hansastela laisse à l’eau le soin de...
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