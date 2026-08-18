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Salle de Bains - du 13 décembre au 5 février Revêtement de sol - du 25 juillet au 4 septembre Produits pour le développement durable - du 17 octobre au 30 octobre Matériel et outillage pour chantier - du 13 juin au 26 juin Logiciel de Gestion - du 31 mars au 16 avril Logiciel CAO - du 11 juillet au 24 juillet Isolation Thermique et Acoustique - du 30 mai au 12 juin Habillement et revêtement de façade - du 27 juin au 10 juillet Fermeture d’habitation - du 3 octobre au 16 octobre Fenêtres et Vérandas - du 31 octobre au 13 novembre Domotique - du 14 novembre au 27 novembre Couverture – Toiture - du 5 septembre au 18 septembre Climatisation - du 17 avril au 1 mai Chauffage - du 28 novembre au 12 décembre Carrelage - du 16 mai au 29 mai Aménagement Intérieur - du 19 septembre au 2 octobre Aménagement extérieur - du 2 mai au 15 mai