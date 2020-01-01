L’abrasif de ponçage est un incontournable pour les professionnels du bâtiment, assurant une préparation parfaite des surfaces avant finition. Utilisé sur bois, métal, enduits, plaques de plâtre ou béton, il permet d’éliminer les irrégularités, ajuster les dimensions, poncer les surfaces brutes et garantir une adhérence optimale aux peintures, vernis ou colles. Disponible en grains variés (du grossier au très fin), sous forme de disques, bandes ou feuilles, ce type de produit s’adapte aux ponceuses excentriques, orbitales ou manuelles.

Sur cette page, explorez une sélection d’abrasifs haute performance : grains céramique, oxyde d’aluminium, carbure de silicium ou laine d’acier. Chaque fiche détaille la granulométrie, le support d’application, la durabilité, la compatibilité machine et les recommandations d’usage.

Consultez les solutions listées pour choisir l’abrasif adapté à vos besoins chantier, garantir une préparation de surface soignée et optimiser la qualité des finitions.