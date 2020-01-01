Le traitement de surface regroupe l’ensemble des produits et techniques utilisés pour améliorer les performances, l’aspect ou la durabilité des surfaces en béton, métal, bois ou autres matériaux de construction. Que ce soit pour renforcer l’adhérence, protéger contre l’humidité, la corrosion, les taches ou les agressions chimiques, le traitement de surface joue un rôle essentiel sur les chantiers. Il inclut des durcisseurs, imprégnations, hydrofuges, vernis ou agents de cure. Appliqués en finition ou en entretien, ces produits prolongent la durée de vie des ouvrages et facilitent leur entretien. Ils sont utilisés aussi bien dans le bâtiment que dans les travaux publics ou industriels. Retrouvez ici une sélection de solutions de traitement de surface adaptées aux exigences des professionnels du BTP.