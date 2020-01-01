Absorbant acoustique à parement

Les absorbants acoustiques à parement permettent de limiter la réverbération sonore et d’améliorer le confort acoustique dans les bâtiments. Ils sont utilisés dans les bureaux, écoles, ERP ou logements pour absorber les ondes sonores et réduire les nuisances. Ces panneaux sont dotés d’un parement (tissu, bois, métal) qui facilite leur intégration architecturale. Ils sont disponibles en différents formats, indices d’absorption et niveaux de réaction au feu. En neuf ou en rénovation, ils répondent aux exigences d’isolation phonique.