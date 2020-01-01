L’isolation joue un rôle clé dans la performance énergétique des bâtiments et le confort des occupants. Qu’il s’agisse d’isolation thermique pour limiter les déperditions de chaleur ou d’isolation acoustique pour réduire les nuisances sonores, ces solutions sont indispensables sur les chantiers de construction et de rénovation.

Les professionnels du BTP doivent composer avec des matériaux performants, durables et conformes aux réglementations en vigueur, comme la laine de verre, la laine de roche, les panneaux isolants ou les membranes techniques.

Sur cette page, accédez à une sélection de produits et systèmes d’isolation conçus pour s’adapter à tous les types d’ouvrages : murs, toitures, planchers ou cloisons. Ces solutions répondent aux exigences du gros œuvre en matière de performance thermique, de confort acoustique et de maîtrise des consommations.