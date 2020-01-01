Procédé d'isolation thermique

Les procédés d'isolation thermique regroupent l'ensemble des techniques visant à limiter les transferts de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment. Parmi les méthodes courantes, on retrouve l'isolation par l'intérieur (ITI), l'isolation par l'extérieur (ITE), l'isolation répartie, l'isolation par soufflage d'isolant en vrac, ainsi que l'utilisation de rupteurs de ponts thermiques. Les matériaux utilisés varient selon les besoins : laine minérale, polystyrène, mousse polyuréthane, ouate de cellulose, etc. Le choix du procédé dépend de plusieurs facteurs, tels que la configuration du bâtiment, les performances thermiques souhaitées, le budget et les contraintes réglementaires. Une isolation thermique efficace permet de réduire les déperditions énergétiques, d'améliorer le confort des occupants et de diminuer l'empreinte carbone du bâtiment.