Accessoires de pose et fixation pour isolation thermique

Les accessoires de pose et de fixation sont indispensables pour garantir la bonne tenue des matériaux isolants sur les parois, toitures ou planchers. Ils incluent chevilles à frapper, fixations à rosace, clameaux, clips, pattes métalliques, ou crochets de bardage. Ils assurent une mise en œuvre rapide, sécurisée et conforme aux normes. Leur choix dépend du type d’isolant, du support et de l’environnement (intérieur/extérieur). Une fixation bien conçue limite les ponts thermiques et garantit la durabilité de l’ouvrage.