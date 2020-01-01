Accessoires de pose et fixation pour isolation thermique
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Les accessoires de pose et de fixation sont indispensables pour garantir la bonne tenue des matériaux isolants sur les parois, toitures ou planchers. Ils incluent chevilles à frapper, fixations à rosace, clameaux, clips, pattes métalliques, ou crochets de bardage. Ils assurent une mise en œuvre rapide, sécurisée et conforme aux normes. Leur choix dépend du type d’isolant, du support et de l’environnement (intérieur/extérieur). Une fixation bien conçue limite les ponts thermiques et garantit la durabilité de l’ouvrage.