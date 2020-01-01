Accumulateur d'énergie, batterie, pile

​Les accumulateurs d'énergie, batteries et piles sont des dispositifs essentiels pour stocker et fournir de l'énergie électrique dans divers contextes, des appareils portables aux installations industrielles. Les piles sont des générateurs primaires convertissant l'énergie chimique en électricité, mais ne sont pas rechargeables. En revanche, les accumulateurs, souvent appelés batteries rechargeables, permettent une utilisation répétée grâce à leur capacité à être rechargés. Ces technologies sont disponibles en différentes compositions chimiques, telles que le lithium-ion, le nickel-cadmium ou le plomb-acide, chacune offrant des caractéristiques spécifiques en termes de capacité, de durée de vie et d'applications. Découvrez notre sélection de solutions adaptées aux besoins des professionnels du BTP, alliant performance, durabilité et conformité aux normes en vigueur.