Groupe électrogène, alimentation de secours, batterie

Les groupes électrogènes, systèmes d’alimentation de secours et batteries assurent la continuité de service en cas de coupure de courant ou de défaillance du réseau électrique. Indispensables dans les secteurs sensibles (santé, industrie, tertiaire, chantier…), ces équipements garantissent l’alimentation des installations critiques, la sécurité des personnes et le maintien de l’activité. Groupes électrogènes diesel, essence ou hybrides, onduleurs, batteries lithium, systèmes autonomes : les solutions présentées ici répondent à des besoins variés en termes de puissance, d’autonomie et de mobilité. Pour les professionnels du BTP, exploitants et installateurs, cette sélection regroupe des produits fiables, conformes aux normes en vigueur et adaptés à tous types de projets, en installation fixe ou mobile.