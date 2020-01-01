Acrotère préfabriqué pour toiture terrasse

L’acrotère préfabriqué est un élément essentiel en toiture-terrasse, assurant la finition périphérique tout en facilitant le relevé d’étanchéité. Fabriqué en usine, il garantit une qualité constante et une mise en œuvre rapide sur chantier. Constitué généralement de béton ou de matériaux composites, il offre une résistance mécanique élevée et s’adapte aux exigences thermiques et structurelles des bâtiments modernes. Disponible en différentes dimensions, l’acrotère préfabriqué s’intègre aisément aux systèmes d’isolation et d’étanchéité, contribuant ainsi à la performance énergétique de l’ouvrage. Sur cette page, les professionnels du BTP trouveront une sélection d’acrotères préfabriqués conçus pour répondre aux normes en vigueur et aux contraintes spécifiques de chaque projet.​