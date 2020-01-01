La catégorie remplissage et finition regroupe l’ensemble des éléments techniques et décoratifs qui complètent et valorisent l’enveloppe du bâtiment. Elle comprend des produits tels que les panneaux de remplissage pour menuiseries, les corniches, balustrades, bandeaux, colonnes, ainsi que les éléments préfabriqués pour toitures-terrasses. Ces solutions assurent non seulement une fonction esthétique, mais aussi des performances en termes d’isolation thermique et acoustique, de protection contre les intempéries et de conformité aux normes de sécurité. Adaptés aux constructions neuves comme aux rénovations, ces produits facilitent la mise en œuvre sur chantier grâce à leur préfabrication et leur compatibilité avec divers matériaux (PVC, aluminium, bois, béton). Sur cette page, les professionnels du BTP trouveront une sélection de solutions de remplissage et de finition conçues pour allier performance technique, durabilité et qualité architecturale.