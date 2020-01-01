Adhésif d'assemblage de canalisation en PVC ou PVCC

Les adhésifs pour canalisation en PVC ou PVCC assurent l’assemblage étanche et durable des tuyaux d’évacuation, d’assainissement ou d’eau pluviale. Ces colles spécifiques permettent une soudure chimique rapide entre les éléments, assurant une tenue mécanique fiable. Leur usage est indispensable pour garantir l’intégrité des réseaux sous pression ou gravitaires. Utilisables en intérieur comme en extérieur, les adhésifs PVC sont faciles à appliquer et compatibles avec différents diamètres. Sur cette page, retrouvez une sélection d’adhésifs professionnels pour assurer vos collages dans les règles de l’art.