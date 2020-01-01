Tube et raccord pour plomberie, sanitaire, chauffage

Les tubes et raccords pour plomberie, sanitaire et chauffage sont des éléments essentiels pour assurer la distribution efficace et sécurisée des fluides dans les bâtiments résidentiels, tertiaires ou industriels. Ils permettent de concevoir des réseaux d'alimentation en eau potable, d'évacuation des eaux usées et de circulation des fluides caloporteurs pour le chauffage. Disponibles en divers matériaux tels que le cuivre, le PER, le multicouche, le PVC ou l'acier galvanisé, ces composants s'adaptent aux contraintes spécifiques de chaque chantier. Les raccords, qu'ils soient à souder, à visser, à sertir ou à glissement, assurent une connexion fiable entre les tubes, garantissant l'étanchéité et la durabilité des installations. Sur cette page, découvrez une sélection de solutions techniques conformes aux normes en vigueur, répondant aux exigences des professionnels du BTP pour des projets en neuf ou en rénovation.