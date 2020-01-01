Adjuvant pour combustible, antigel, fluidifiant

Les adjuvants pour combustibles, tels que les antigels et les fluidifiants, sont conçus pour garantir la bonne circulation et la performance des carburants en période froide. Utilisés notamment pour le fioul domestique ou les carburants de chantier, ces additifs évitent la formation de cristaux de paraffine, responsables de l’obstruction des filtres et conduites. Ils permettent ainsi de préserver l’efficacité des systèmes de chauffage ou d’alimentation, même en cas de températures négatives. Disponibles sous forme liquide ou à ajouter directement dans les cuves, ces adjuvants sont essentiels pour assurer la continuité des chantiers et le bon fonctionnement des installations. Parcourez les solutions techniques proposées pour choisir le produit adapté à vos besoins.