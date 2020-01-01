Adjuvant, colorant, solvant

Les adjuvants, colorants et solvants sont des produits auxiliaires indispensables pour optimiser les performances des matériaux de construction. Les adjuvants modifient les propriétés des bétons, mortiers ou enduits en améliorant la prise, la résistance, l’étanchéité ou encore la souplesse. Les colorants permettent de teinter les mélanges pour des rendus esthétiques durables, tandis que les solvants facilitent la dilution, le nettoyage ou la formulation de peintures et résines. Utilisés dans de nombreux domaines – gros œuvre, finitions, ravalement ou rénovation – ces produits techniques doivent être sélectionnés en fonction des contraintes du chantier et des matériaux utilisés. Consultez les références disponibles pour trouver les solutions les mieux adaptées à vos besoins professionnels.