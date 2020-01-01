Adjuvant pour mortiers et coulis

Les adjuvants pour mortiers et coulis permettent d’adapter finement les performances de ces mélanges selon les contraintes du chantier. Ils améliorent la maniabilité, l’adhérence, la résistance mécanique ou encore la durabilité des ouvrages. Ces produits techniques sont indispensables dans les travaux de scellement, de rejointoiement, d’injection ou de réparation, en neuf comme en rénovation. Selon les besoins, on retrouve des plastifiants, retardateurs, accélérateurs, hydrofuges ou agents de liaison. Ils garantissent une application facilitée et une tenue optimale dans le temps. Découvrez ici une sélection de solutions pour optimiser vos formulations de mortier et de coulis.