Adjuvant pour peinture, siccatif, plastifiant, liant, diluant

Les adjuvants pour peinture – siccatifs, plastifiants, liants ou diluants – permettent d’ajuster les propriétés des peintures selon les besoins spécifiques du chantier. Les siccatifs accélèrent le temps de séchage, les plastifiants améliorent la souplesse et l’adhérence, tandis que les liants renforcent la cohésion du film de peinture. Les diluants facilitent quant à eux l’application, le nettoyage ou la formulation. Ces produits sont utilisés pour adapter les peintures aux supports, aux conditions climatiques ou aux techniques d’application. Que ce soit pour des travaux intérieurs, extérieurs ou industriels, ces adjuvants contribuent à la qualité, la durabilité et la finition des revêtements. Découvrez ici les solutions les plus adaptées à vos contraintes métier.