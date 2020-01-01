Aérofrigérant

Les aérofrigérants sont utilisés pour le refroidissement de fluides par échange thermique avec l’air ambiant. Fonctionnant sans eau de consommation, ils permettent de dissiper la chaleur de circuits fermés dans les systèmes CVC ou industriels. Équipés de ventilateurs et d’échangeurs à ailettes, ils offrent une solution efficace, durable et économe en ressources. Leur installation est fréquente dans les centrales thermiques, les data centers ou les process industriels. Optez pour des aérofrigérants robustes, dimensionnés selon vos contraintes thermiques et environnementales.