Echangeur, condenseur, évaporateur

Les échangeurs, condenseurs et évaporateurs sont des composants essentiels des systèmes de chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération (CVC/R). Les échangeurs de chaleur facilitent le transfert thermique entre deux fluides, optimisant ainsi l'efficacité énergétique des installations. Les condenseurs transforment les gaz en liquides en dissipant la chaleur, tandis que les évaporateurs absorbent la chaleur pour vaporiser les liquides. Disponibles en versions à plaques, tubulaires ou à ailettes, ces équipements s'adaptent à diverses applications, des bâtiments résidentiels aux installations industrielles. Le choix approprié de ces composants garantit des performances optimales, une consommation énergétique réduite et une conformité aux normes en vigueur. Explorez notre sélection pour identifier les solutions adaptées à vos projets.