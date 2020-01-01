Aérogénératrice, éolienne

L’aérogénératrice, ou éolienne, permet de produire de l’électricité à partir de l’énergie cinétique du vent, offrant une solution renouvelable et décarbonée pour alimenter des bâtiments ou sites isolés. Utilisées en autoconsommation ou raccordées au réseau, les éoliennes s’intègrent dans les projets de transition énergétique, qu’il s’agisse de sites résidentiels, agricoles ou industriels. Verticales ou horizontales, les technologies proposées répondent à différents besoins de puissance et d’environnement d’installation. Pour les professionnels du BTP, installateurs d’énergies renouvelables ou maîtres d’ouvrage, cette sélection regroupe des solutions fiables, innovantes et conformes aux normes en vigueur. Découvrez les équipements adaptés pour valoriser le potentiel éolien de vos projets tout en réduisant leur empreinte carbone.