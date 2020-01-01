Aérotherme hélicoïdal ou centrifuge

Les aérothermes hélicoïdaux ou centrifuges assurent le chauffage de grands volumes tels que les ateliers, entrepôts ou gymnases. En soufflant l’air chauffé via un échangeur et un ventilateur, ils offrent un confort rapide et homogène. Les modèles hélicoïdaux conviennent aux espaces ouverts, tandis que les versions centrifuges sont adaptées aux réseaux aérauliques. Compatibles avec différents fluides (eau chaude, vapeur, gaz), ils sont faciles à installer et à entretenir. Sélectionnez un aérotherme adapté à vos besoins thermiques et acoustiques.