L’alimentation de secours pour l’informatique, sans coupure (onduleur ou UPS) assure la continuité de service des équipements numériques en cas de panne ou de variation du réseau électrique. Indispensable dans les datacenters, serveurs, postes critiques ou systèmes de sécurité, elle protège contre les coupures brèves, surtensions ou microcoupures, évitant les pertes de données et les arrêts inopinés. Ces dispositifs convertissent l’énergie stockée en courant stable pour garantir l’autonomie jusqu’au basculement vers une source secondaire. Il existe plusieurs technologies : on-line double conversion, off-line, line interactive, selon le niveau de protection souhaité. Fiabilité, autonomie, compatibilité réseau et facilité de maintenance sont des critères clés. Retrouvez ici une sélection de solutions d’alimentation sans coupure conçues pour les environnements professionnels exigeants.