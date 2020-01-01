Alimentation, platine de répartition, support et jeu de barre

​Les systèmes d'alimentation électrique, comprenant les platines de répartition, supports et jeux de barres, sont cruciaux pour une distribution efficace et sécurisée de l'énergie dans les installations électriques. Les jeux de barres, tels que le système Linergy de Schneider Electric, permettent une distribution centralisée ou répartie, adaptée aux architectures de tableaux électriques. Les supports isolants assurent la séparation et l'isolation des jeux de barres, contribuant à la sécurité et à la conformité des installations. Les platines de répartition facilitent le montage des appareils et leur alimentation électrique, optimisant ainsi l'organisation des composants électriques. Découvrez notre sélection de solutions techniques et de produits adaptés aux besoins des professionnels du BTP, alliant performance, durabilité et conformité aux normes en vigueur.​