Alimentation, distribution et branchement électrique

L’alimentation, la distribution et le branchement électrique sont au cœur de toute installation électrique performante et sécurisée, que ce soit en résidentiel, tertiaire ou industriel. Tableaux de répartition, coffrets, disjoncteurs, prises, connecteurs, interrupteurs, armoires ou systèmes de raccordement : ces équipements permettent de garantir une distribution fiable de l’énergie, tout en assurant la protection des personnes et des biens. Conformes aux normes en vigueur (NF C 15-100, etc.), les solutions proposées ici répondent aux besoins des électriciens, installateurs et professionnels du BTP, sur des chantiers neufs comme en rénovation. Découvrez une large sélection de produits techniques et durables pour optimiser vos réseaux électriques et assurer un branchement sécurisé et fonctionnel.