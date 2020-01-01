Une alimentation stabilisée sécurisée permet de délivrer une tension constante et fiable, indispensable au bon fonctionnement des équipements sensibles dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie ou de l’informatique. Elle compense les variations du réseau électrique et protège contre les surtensions, les sous-tensions ou les parasites électromagnétiques. Ces dispositifs sont utilisés dans les systèmes de contrôle, la vidéosurveillance, l’éclairage de secours ou les installations domotiques. Ils garantissent la protection des circuits électroniques et la continuité d’alimentation, même en environnement instable. Proposées sous forme de blocs, de racks ou d’armoires, ces solutions existent en version monophasée ou triphasée, avec différents niveaux de redondance et de filtrage. Consulte ici des équipements fiables, pensés pour répondre aux exigences des installations critiques.