Alternateur, dynamo

Les équipements alternateur et dynamo sont essentiels à la production d’électricité dans de nombreuses applications industrielles, tertiaires ou autonomes. L’alternateur convertit l’énergie mécanique en courant alternatif, souvent dans les groupes électrogènes ou les centrales, tandis que la dynamo produit du courant continu, notamment pour des systèmes embarqués ou des installations isolées. Robustes, fiables et conçus pour durer, ces générateurs doivent offrir un bon rendement, une tension stable et une compatibilité avec les charges électriques raccordées. Ils se déclinent en différentes puissances selon les besoins du projet. Pour les professionnels du BTP, de l’industrie ou de la maintenance, ces appareils sont indispensables au fonctionnement d’installations temporaires, de secours ou autonomes. Explore ici une gamme de solutions techniques adaptées aux exigences de terrain.