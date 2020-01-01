Aménagement de comble

L’aménagement de combles constitue une solution efficace pour optimiser l’espace habitable sans emprise au sol supplémentaire. Ce type de projet requiert une expertise technique, notamment en matière d’isolation thermique et acoustique, de modification de charpente et d’apport de lumière naturelle. Les solutions disponibles sur cette page répondent aux exigences des professionnels du BTP, en proposant des produits adaptés aux différentes configurations de combles, qu’ils soient perdus ou aménageables. Des systèmes d’isolation performants, tels que les panneaux en laine de roche, assurent un confort optimal été comme hiver. Des procédés innovants permettent également de transformer des charpentes à fermettes industrielles en espaces habitables, sans compromettre la structure existante. Explorez notre sélection pour découvrir des solutions techniques fiables et conformes aux normes en vigueur, facilitant la réalisation de vos projets d’aménagement de combles.​