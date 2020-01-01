Réhabilitation de bâtiment existant

La réhabilitation de bâtiments existants est un enjeu majeur pour les professionnels du BTP, alliant préservation du patrimoine bâti et adaptation aux normes contemporaines. Ce processus vise à moderniser les structures tout en conservant leur caractère architectural, répondant ainsi aux exigences de performance énergétique, d'accessibilité et de confort. Il implique des interventions sur le gros œuvre, l'isolation thermique et acoustique, les systèmes de ventilation, ainsi que la mise en conformité des installations électriques et sanitaires. Les solutions techniques disponibles permettent de prolonger la durée de vie des édifices, de réduire l'empreinte carbone et de valoriser le bâti existant. Découvrez sur cette page une sélection de produits et de systèmes innovants adaptés aux projets de réhabilitation, pour accompagner efficacement vos chantiers et répondre aux défis actuels du secteur.