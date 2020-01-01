L’aménagement pour agroalimentaire s’inscrit dans une logique de performance, de traçabilité et de conformité aux normes d’hygiène. Cloisons, faux plafonds, portes spécifiques, plans de travail, revêtements ou équipements de lavage sont conçus pour limiter les contaminations et simplifier la désinfection. Ces solutions conviennent aux laboratoires, ateliers de transformation ou zones de conditionnement, avec des matériaux étanches, résistants aux produits chimiques et faciles à entretenir.