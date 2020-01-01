Aménagement et équipement spécifique de bâtiments

Les solutions d’aménagement et d’équipement spécifique de bâtiments répondent aux exigences techniques des environnements professionnels spécialisés : établissements de santé, cuisines collectives, laboratoires, zones industrielles ou espaces publics. Conçus pour assurer sécurité, hygiène, accessibilité et confort, ces équipements s’adaptent aux contraintes de chaque projet.

Ils permettent d’optimiser la circulation, de sécuriser les installations et de faciliter la maintenance. Cloisons techniques, plans de travail, mobiliers robustes ou structures modulaires offrent des performances adaptées aux réglementations en vigueur. Ces produits conviennent aussi bien aux constructions neuves qu’aux opérations de réhabilitation. Consultez les solutions disponibles pour équiper efficacement vos chantiers.