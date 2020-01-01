L’aménagement pour bâtiment recevant du public répond à des normes strictes en matière de sécurité, d’accessibilité et de confort. Qu’il s’agisse de halls d’accueil, de sanitaires, d’espaces d’attente ou de circulation, chaque zone doit permettre une utilisation fluide et inclusive. Les équipements proposés assurent une conformité réglementaire tout en améliorant l’expérience des usagers. Solutions ergonomiques, revêtements adaptés, signalétiques et dispositifs de sécurité contribuent à une gestion optimale des flux dans les établissements ouverts au public.