L’aménagement pour buanderie et laverie repose sur une organisation efficace des flux de linge, une hygiène irréprochable et une ergonomie adaptée au personnel. Les équipements tels que lave-linge industriels, sèche-linge, meubles inox, chariots et plans de tri facilitent le travail et assurent une gestion fluide. Ils conviennent aux établissements de santé, hôtels, Ehpad ou collectivités, avec des matériaux résistants à l’humidité et aux cycles répétés.