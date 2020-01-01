Aménagement pour buanderie et laverie
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L’aménagement pour buanderie et laverie repose sur une organisation efficace des flux de linge, une hygiène irréprochable et une ergonomie adaptée au personnel. Les équipements tels que lave-linge industriels, sèche-linge, meubles inox, chariots et plans de tri facilitent le travail et assurent une gestion fluide. Ils conviennent aux établissements de santé, hôtels, Ehpad ou collectivités, avec des matériaux résistants à l’humidité et aux cycles répétés.