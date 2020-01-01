Aménagement pour cuisine collective
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L’aménagement pour cuisine collective doit répondre à des standards stricts en matière d’hygiène, de sécurité et de productivité. Tables inox, équipements de cuisson, zones de lavage, ventilation et revêtements résistants doivent garantir une circulation fluide et une facilité de nettoyage. Conçus pour les cantines, restaurants d’entreprise ou établissements scolaires, les équipements favorisent une organisation optimale du travail, dans le respect des normes HACCP.