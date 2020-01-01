Aménagement pour handicapé
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L’aménagement pour handicapé vise à rendre les bâtiments accessibles, confortables et sécurisés pour tous. Il comprend des équipements spécifiques comme rampes, mains courantes, sanitaires adaptés, plans inclinés, portes automatiques ou douches PMR. Chaque solution respecte les normes d’accessibilité (ERP, logement, voirie) et permet une intégration harmonieuse dans tous les environnements, publics ou privés. Ces dispositifs facilitent l’autonomie des personnes en situation de handicap et répondent aux exigences réglementaires.