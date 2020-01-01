Aménagement pour hydrothérapie et balnéothérapie
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L’aménagement pour hydrothérapie et balnéothérapie concerne les espaces de soins par l’eau en établissements médicaux, centres de rééducation ou spas. Il inclut des baignoires spécifiques, cabines de douche thérapeutiques, équipements de transfert, systèmes de réglage de température et mobiliers étanches. Ces installations doivent allier sécurité, hygiène, confort et accessibilité. Les matériaux utilisés sont choisis pour leur résistance à l’humidité, leur facilité d’entretien et leur durabilité.