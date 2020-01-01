Aménagement pour laboratoire
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L’aménagement pour laboratoire exige des solutions hautement techniques pour répondre aux besoins de sécurité, d’hygiène et de précision des environnements scientifiques, médicaux ou industriels. Plans de travail, hottes, mobiliers modulaires, revêtements et équipements spécifiques sont conçus pour résister aux agents chimiques, faciliter le nettoyage et garantir des conditions de travail optimales. L’agencement des espaces vise à optimiser les flux et à limiter les risques de contamination.