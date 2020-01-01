L’aménagement pour salle de décontamination implique des exigences strictes en matière d’hygiène, d’étanchéité et de sécurité. Ces espaces sensibles sont équipés de systèmes de douche, de sas, de revêtements anti-bactériens, de mobiliers inox et de dispositifs de traitement des effluents. Les équipements sont conçus pour éviter toute contamination croisée, assurer la traçabilité des processus et respecter les normes sanitaires en vigueur dans les secteurs médical, nucléaire ou agroalimentaire.