Aménagement pour salle de spectacle
Lire plus…
L’aménagement pour salle de spectacle implique des solutions techniques spécifiques pour l’accueil du public, la gestion des flux et la performance scénique. Gradins, fauteuils, revêtements acoustiques, éclairages, équipements scéniques, signalétiques et dispositifs de sécurité doivent allier confort, esthétisme et conformité aux normes ERP. L’objectif est de garantir une expérience optimale pour les spectateurs et une exploitation fluide pour les exploitants.